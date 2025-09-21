«Это редкость»: Российские дроноводы засекли танк Abrams под Херсоном
Расчёт ударных БПЛА группировки войск «Днепр» в ходе доразведки выявил редкую цель в Херсонской области — украинский танк M1 Abrams американского производства. Об этом сообщил оператор с позывным Дамбер.
«Когда мы полетели на доразведку и увидели танк, это был «Абрамс». Это редкость. Они появляются очень-очень редко здесь», — отметил военный в беседе с РИА «Новости».
Он добавил, что техника противника появляется на правобережье Днепра крайне редко из-за оперативного уничтожения российскими огневыми средствами. По словам оператора с позывным Казак, на Херсонском направлении ВСУ в основном используют пехоту и артиллерию, а тяжёлая техника применяется ограниченно из-за высоких рисков немедленного поражения.
