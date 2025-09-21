Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 08:01

«Это редкость»: Российские дроноводы засекли танк Abrams под Херсоном

Беспилотники Молния-2 обнаружили под Херсоном американский танк Abrams

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M2M_PL

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M2M_PL

Расчёт ударных БПЛА группировки войск «Днепр» в ходе доразведки выявил редкую цель в Херсонской области — украинский танк M1 Abrams американского производства. Об этом сообщил оператор с позывным Дамбер.

«Когда мы полетели на доразведку и увидели танк, это был «Абрамс». Это редкость. Они появляются очень-очень редко здесь»,отметил военный в беседе с РИА «Новости».

Он добавил, что техника противника появляется на правобережье Днепра крайне редко из-за оперативного уничтожения российскими огневыми средствами. По словам оператора с позывным Казак, на Херсонском направлении ВСУ в основном используют пехоту и артиллерию, а тяжёлая техника применяется ограниченно из-за высоких рисков немедленного поражения.

Эффективность ударов БПЛА «Герань-2» после модернизации увеличилась на 30%
Эффективность ударов БПЛА «Герань-2» после модернизации увеличилась на 30%

А ранее Life.ru сообщал, что в России было разработано инновационное программное обеспечение для дронов «Молния-2», позволяющее им эффективно противодействовать средствам РЭБ, используемым ВСУ. Прошивка существенно повысила результативность боевых вылетов.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar