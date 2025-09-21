Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 06:10

9 из 10 бьют в цель: Российские дроны научили обманывать РЭБ ВСУ

РИАН: Операторы дронов Молния-2 разработали прошивку для обмана РЭБ ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

18-я общевойсковая армия разработала инновационное программное обеспечение для дронов «Молния-2», позволяющее им эффективно противодействовать средствам РЭБ, используемым ВСУ. Об этом рассказал оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Дамбер.

«Прошили программу, чтобы самолёт в случае, если он заходит в РЭБ, он идёт на автопилоте, пока не выйдет из него. Прямо просто держит курс… Как только он выходит с РЭБа, мы разворачиваемся и дорабатываем нашу цель», — рассказал Дамбер.

По данным РИА «Новости», новая программа адаптирует поведение аппарата к радиопомехам. Прошивка существенно повысила результативность боевых вылетов «Молнии-2».

Отмечается, что девять из десяти ударных беспилотников ВС России «Молния-2» достигают целей.

Тихие и смертоносные: Раскрыта опасность новых оптоволоконных дронов ВСУ
Тихие и смертоносные: Раскрыта опасность новых оптоволоконных дронов ВСУ

Ранее сообщалось, что эффективность ударов БПЛА «Герань-2» после модернизации увеличилась на 30%. Всё благодаря увеличению массы боевой части.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar