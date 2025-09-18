Эффективность ударов БПЛА «Герань-2» после модернизации увеличилась на 30%
Российский беспилотник «Герань-2» был модернизирован, что значительно повысило его боевую эффективность. По данным SHOT, разработчики увеличили массу боевой части до 40 кг, сохранив при этом прежнюю конструкцию корпуса. Общий вес аппарата теперь составляет 90 кг.
БПЛА «Герань-2» будут выполнять своё боевое назначение эффективнее минимум на 30%. Фото © Telegram/ SHOT
Несмотря на уменьшение дальности действия с 1800 до 1200 километров, модернизированный снаряд обладает значительно большей разрушительной мощью. По оценкам специалистов, она возросла минимум на 30% благодаря усиленной боевой части с дополнительным поясом поражающих элементов. Это позволит существенно увеличить зону поражения важных объектов инфраструктуры ВСУ.
Ранее в зоне СВО был замечен российский боевой танк с крупной антидроновой защитой. Появление таких модификаций отражает попытки адаптировать бронетехнику к угрозе малых БПЛА и обеспечить прикрытие пехоты при штурме в зонах с высокой активностью беспилотников.
Обложка © Telegram/ SHOT