Эффективность ударов БПЛА «Герань-2» после модернизации увеличилась на 30%

Путин ознакомился с образцами специальной и военной техники на полигоне Мулино

Ранее в зоне СВО был замечен российский боевой танк с крупной антидроновой защитой. Появление таких модификаций отражает попытки адаптировать бронетехнику к угрозе малых БПЛА и обеспечить прикрытие пехоты при штурме в зонах с высокой активностью беспилотников.