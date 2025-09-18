Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 06:46

Эффективность ударов БПЛА «Герань-2» после модернизации увеличилась на 30%

SHOT: Эффективность БПЛА Герань-2 повысится более чем на 30%

Российский беспилотник «Герань-2» был модернизирован, что значительно повысило его боевую эффективность. По данным SHOT, разработчики увеличили массу боевой части до 40 кг, сохранив при этом прежнюю конструкцию корпуса. Общий вес аппарата теперь составляет 90 кг.
БПЛА «Герань-2» будут выполнять своё боевое назначение эффективнее минимум на 30%. Фото © Telegram/ SHOT

БПЛА «Герань-2» будут выполнять своё боевое назначение эффективнее минимум на 30%. Фото © Telegram/ SHOT

Несмотря на уменьшение дальности действия с 1800 до 1200 километров, модернизированный снаряд обладает значительно большей разрушительной мощью. По оценкам специалистов, она возросла минимум на 30% благодаря усиленной боевой части с дополнительным поясом поражающих элементов. Это позволит существенно увеличить зону поражения важных объектов инфраструктуры ВСУ.
Путин ознакомился с образцами специальной и военной техники на полигоне Мулино
Путин ознакомился с образцами специальной и военной техники на полигоне Мулино

Ранее в зоне СВО был замечен российский боевой танк с крупной антидроновой защитой. Появление таких модификаций отражает попытки адаптировать бронетехнику к угрозе малых БПЛА и обеспечить прикрытие пехоты при штурме в зонах с высокой активностью беспилотников.

BannerImage

Обложка © Telegram/ SHOT

Полина Никифорова
  • Новости
  • Военная техника
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar