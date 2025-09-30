ВС РФ атаковали колл-центр в Днепропетровске, где сидят телефонные мошенники

Российские беспилотники-камикадзе типа «Герань» нанесли удар по зданию в центре Днепропетровска, где, по предварительным данным, базировался колл-центр для телефонного мошенничества. Об этом сообщает телеграм-канал «Осведомитель».

Видео © Украинские соцсети

«Целью стал, предположительно, бизнес-центр, в котором расположился колл-центр мошенников, занимающихся обзвонами российских граждан», — говорится в сообщении. По информации издания, этот колл-центр специализировался на вымогательстве денег у жителей России.

Ранее расчёт ударных БПЛА группировки войск «Днепр» в ходе доразведки зафиксировал редкую цель в Херсонской области — украинский танк M1 Abrams американского производства. Боевые машины данного типа — крайняя редкость в зоне обнаружения.