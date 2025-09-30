Украинцев готовят к жизни во мраке из-за новой волны «‎ударов возмездия»

После 10 октября Вооружённые силы России могут увеличить частоту ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Такой прогноз озвучил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, сообщает издание «Страна.ua».

Градоначальник отметил, что российские войска активизируют «‎ударов возмездия» по энергетике, что может привести к новым веерным отключениям света.

Ранее энергетическая компания Украины YASNO призвала население и представителей бизнеса заблаговременно предусмотреть меры на случай возможных перебоев с электроснабжением в осенний период. В компании подчеркнули, что людям стоит разработать план действий для ситуаций длительного отсутствия электроэнергии. Ранее аналогичное предупреждение о необходимости подготовки к сложностям с электричеством и тяжёлым условиям зимнего сезона прозвучало от народного депутата Марияны Безуглой.