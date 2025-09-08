Украинцев призвали запастись пауэрбанками и фонарями

«Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает… Пока не расслабляемся, я рекомендую населению и бизнесу быть готовыми к разным сценариям. Населению: запастись, если ещё вдруг не приобрели, пауэрбанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся», — написал Коваленко у себя в социальных сетях.