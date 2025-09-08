Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

8 сентября, 13:32

Украинцев призвали запастись пауэрбанками и фонарями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena_Suvorova

Украинская энергокомпания YASNO рекомендует населению и бизнесу подготовиться к возможным отключениям электроэнергии предстоящей осенью. С таким заявлением выступил директор компании Сергей Коваленко.

«Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает… Пока не расслабляемся, я рекомендую населению и бизнесу быть готовыми к разным сценариям. Населению: запастись, если ещё вдруг не приобрели, пауэрбанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся», — написал Коваленко у себя в социальных сетях.

По его словам, гражданам следует заранее продумать свои действия на случай длительного отсутствия электричества. Ранее с аналогичным призывом готовиться к перебоям со светом и тяжелой зиме обратилась и народный депутат Марьяна Безуглая.

Коваленко также адресовал рекомендации представителям бизнеса, предложив им провести технический осмотр резервных источников питания, включая генераторы.

Ранее стало известно, что город Славянск, расположенный на подконтрольной Украине территории Донецкой области, полностью лишился электроснабжения по неизвестным причинам. Причины крупного блэкаута и детали инцидента пока не раскрыты. Городские власти и энергетические компании воздерживаются от каких-либо комментариев до завершения внутренней проверки.

Александра Мышляева
