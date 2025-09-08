Славянск на Украине полностью остался без электроснабжения
Город Славянск, расположенный на подконтрольной Украине территории Донецкой области, полностью лишился электроснабжения по неизвестным причинам. Соответствующее сообщение было распространено новостным изданием «Страна.ua».
В материале отмечается, что подробности инцидента и факторы, приведшие к масштабному отключению света, в настоящий момент не раскрываются. При этом подчёркивается, что официальные власти и коммунальные службы города пока не предоставили каких-либо комментариев по поводу произошедшего и не проинформировали жителей о сроках восстановления подачи электричества.
Ранее стало известно, в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике произошло аварийное отключение электроэнергии, которое оставило без света более 15 тысяч абонентов. В зоне отключения электричества оказались 96 трансформаторных подстанций. Перебои с питанием затронули два медучреждения, семь школ, девять дошкольных учреждений и две станции водозабора.