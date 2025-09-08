Славянск на Украине полностью остался без электроснабжения

В материале отмечается, что подробности инцидента и факторы, приведшие к масштабному отключению света, в настоящий момент не раскрываются. При этом подчёркивается, что официальные власти и коммунальные службы города пока не предоставили каких-либо комментариев по поводу произошедшего и не проинформировали жителей о сроках восстановления подачи электричества.