Аварийное отключение света в Ясиноватой в ДНР затронуло более 15 тысяч абонентов

В Ясиноватой в Донецкой Народной Республике произошло аварийное отключение электроэнергии, которое оставило без света более 15 тысяч абонентов, сообщает Донецкэнерго.

По данным компании, обесточено 96 трансформаторных подстанций, две больницы, семь школ, девять детских садов и два водозабора. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

Управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины заявило, что в 0:46 украинский беспилотник атаковал Ясиноватую, что, вероятно, и стало причиной аварии.