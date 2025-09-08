Аварийное отключение света в Ясиноватой в ДНР затронуло более 15 тысяч абонентов
В Ясиноватой в Донецкой Народной Республике произошло аварийное отключение электроэнергии, которое оставило без света более 15 тысяч абонентов, сообщает Донецкэнерго.
По данным компании, обесточено 96 трансформаторных подстанций, две больницы, семь школ, девять детских садов и два водозабора. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.
Управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины заявило, что в 0:46 украинский беспилотник атаковал Ясиноватую, что, вероятно, и стало причиной аварии.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о последствиях удара беспилотника ВСУ по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка. В результате атаки пострадали шесть гражданских, включая одного ребёнка. Среди раненых – три несовершеннолетних: девушки 2003 и 2006 годов рождения и девочка 2011 года рождения. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.