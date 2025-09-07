Запорожская область частично осталась без света

В Запорожской области зафиксированы частичные отключения электроэнергии в ряде населённых пунктов. О сложившейся ситуации и ведущихся работах по устранению сбоя проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий.

«Зафиксировано частичное отключение электроснабжения в населённых пунктах Запорожской области. Причины уточняются. Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами», — написал он в своём телеграм-канале.

Балицкий добавил, что энергетики поэтапно подключают потребителей в населённых пунктах, а все системы работают в штатном режиме.