7 сентября, 19:09

Запорожская область частично осталась без света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose Luis Stephens

В Запорожской области зафиксированы частичные отключения электроэнергии в ряде населённых пунктов. О сложившейся ситуации и ведущихся работах по устранению сбоя проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий.

«Зафиксировано частичное отключение электроснабжения в населённых пунктах Запорожской области. Причины уточняются. Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами», — написал он в своём телеграм-канале.

Балицкий добавил, что энергетики поэтапно подключают потребителей в населённых пунктах, а все системы работают в штатном режиме.

Ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар беспилотниками по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС. Главная особенность центра — уникальный в мире полноразмерный тренажёр реакторного зала, играющий ключевую роль в подготовке специалистов. Атака, осуществлённая в 300 метрах от энергоблока, не привела к серьёзным последствиям: возгорания и существенных повреждений удалось избежать.

