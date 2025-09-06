Мессенджер MAX
6 сентября, 18:01

Дроны ВСУ атаковали учебный центр Запорожской АЭС

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Украинские военные нанесли удар беспилотниками по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции.

«ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС с помощью дронов. Удар пришёлся по крыше корпуса «Г», говорится в публикации.

В пресс-службе отметили, что центр уникален — в нём находится единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала, критически важный для подготовки персонала. Атака была произведена в 300 метрах от энергоблока, но возгорания и серьёзных разрушений удалось избежать.

Подчёркивается, что пределы и условия безопасной эксплуатации АЭС не нарушены, радиационный фон остаётся в норме, а работа станции продолжается в штатном режиме. В сообщении расценили эту атаку как элемент стратегии давления на атомщиков.

Кроме того, указывается, что обстрелы Энергодара и близлежащих территорий продолжаются регулярно. Только сегодня противник обстрелял первый микрорайон города и целенаправленно атаковал автомобиль бригады электриков, занимавшихся восстановлением ЛЭП.

Напомним, что сегодня БПЛА ВСУ атаковал Энергодар. Удар пришёлся по бригаде электриков, которые ремонтировали ЛЭП. Хорошая новость в том, что основным пострадавшим оказалась служебная машина, никто из работников не погиб.

