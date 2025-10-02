Путин: Войска РФ уверенно наступают почти по всей линии фронта в зоне СВО
Обложка © Life.ru
Российские военнослужащие активно наступают и теснят украинскую армию по всей линии фронта в зоне спецоперации. Об успехах Армии России президент РФ Владимир Путин отчитался во время своей речи на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«У нас практически по всей линии боевого соприкосновения наши войска уверенно идут вперёд», — заверил глава государства.
Также Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в сентябре украинские войска потеряли почти 45 тысяч человек. По его данным, на линии соприкосновения у противника царит неразбериха, что приводит к дезертирству и гибели солдат ВСУ. Глава государства напомнил, что недавно российские войска вошли в Константиновку и Северск. Под наш контроль перешла Юнаковка под Сумами. И, наконец, из недавних успехов — ВС РФ освободили Кировск и контролируют две трети Купянска.
