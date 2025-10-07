Российские военные с января по декабрь текущего года вернули под контроль две сотни с лишним населённых пунктов. Такие данные были озвучены главой государства Владимиром Путиным в ходе встречи с высшим командованием военного ведомства.

«В этом году нами освобождено почти 5 тыс. квадратных километров территории — 4 900 — и 212 населённых пунктов», — сказал он.

А ранее Путин в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что ВС РФ освободили почти 100% территории ЛНР. По данным на текущий момент, под контролем противника в ДНР остаётся лишь 19% территории, а в Запорожской и Херсонской областях — примерно четверть. При этом на всех участках фронта стратегическая инициатива сохраняется за российскими вооруженными силами.