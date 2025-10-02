Посёлок Юнаковка в Сумской области полностью взят под контроль российскими военными, освобождение Волчанска под Харьковом — это всего лишь вопрос времени. Такими новостями с передовой в зоне СВО поделился президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее Life.ru писал, что успешное взятие нашими военными под свой контроль посёлка Юнаковка в Сумской области станет, по мнению аналитиков, пощёчиной главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Всё дело в том, что украинский главком перебросил туда львиную часть резервов, чтобы удержать позиции и не дать ВС РФ приблизиться к Сумам. Что касается Волчанска в Харьковской области, то бои там идут несколько дней, и ВСУ несут огромные потери. Утром 2 октября сообщалось, что на левобережье Волчанска бойцы «Северной» группировки ВС РФ в ходе тяжёлых боёв расширили плацдарм, продвинувшись на полкилометра. Этому поспособствовала плохая слаженность украинских подразделений, которые остались без командования и потеряли более 30 солдат в один момент.