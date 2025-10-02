57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ на харьковском направлении осталась без руководства в момент боя и понесла крупные потери. Оказалось, что офицеры в тот день уехали праздновать День защитника Украины 1 октября. Об этом докладывают «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

На левобережье Волчанска бойцы «Северной» группировки ВС РФ в ходе тяжёлых боёв расширили плацдарм, продвинувшись на полкилометра. Этому поспособствовала плохая слаженность подразделений ВСУ, которые остались без командования и потеряли более 30 солдат.

«Такие темпы продвижения стали возможны из-за того, что военнослужащие 57-й ОМПБр на позициях были дезорганизованы и понесли огромные потери (более трёх десятков человек) из-за отсутствия управления с КНП ротного и взводного звеньев. Вероятно, это связано с убытием офицерского состава на праздничные мероприятия в честь Дня защитника Украины», — отметили «Бесстрашные».

Ранее российские беспилотники разнесли колл-центр украинских мошенников в Днепропетровске. Удар был нанесён по бизнес-центру, в котором располагались аферисты, обзванивающие российских граждан.