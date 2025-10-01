Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 октября, 10:32

В Кремле рассказали о вынужденных военных мерах в ответ на провокации ЕС на Балтике

Обложка © Life.ru

В ряде акваторий, включая Балтийское море, европейские страны предпринимают многочисленные провокационные действия. Такие ограничения препятствуют свободному торговому судоходству, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В ряде акваторий, в том числе и на Балтике, европейские страны, прибрежные государства предпринимают очень много провокационных действий, которые, с нашей точки зрения, абсолютно не способствуют обеспечению свободы торгового судоходства», — сказал представитель Кремля.

Подобные действия порой вынуждают Вооружённые силы России принимать меры, направленные на поддержание порядка, добавил Песков.

Дмитрий Песков также высказался по поводу дискуссий в Евросоюзе относительно потенциального использования российских активов. Он охарактеризовал эту идею как незаконную и приравняв её к воровству. Подобные действия, по словам Пескова, Москва рассматривает как прямое нарушение норм международного права.

Наталья Афонина
