«По-русски говоря, воровство»: Песков жёстко высказался о планах ЕС насчёт активов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обсуждения в Евросоюзе о возможности использования российских активов.

«Речь идёт о планах по незаконному изъятию российской собственности. По-русски говоря, о воровстве идёт речь», — сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, Москва считает такие действия прямым нарушением международного права.

После начала конфликта на Украине страны ЕС и США заморозили российские активы на сотни миллиардов евро и долларов. По данным Еврокомиссии, речь идёт примерно о €210 млрд, находящихся в распоряжении европейских структур.

В Брюсселе не раз обсуждали возможность использования доходов от этих средств для финансирования восстановления Украины или прямой военной поддержки Киева. Москва называла такие шаги незаконными и предупреждала, что их реализация приведёт к серьёзным последствиям для мировой финансовой системы и доверия к западным институтам.