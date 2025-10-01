Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 09:57

«По-русски говоря, воровство»: Песков жёстко высказался о планах ЕС насчёт активов

Песков: Планы ЕС по российским активам — это незаконное изъятие собственности

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обсуждения в Евросоюзе о возможности использования российских активов.

«Речь идёт о планах по незаконному изъятию российской собственности. По-русски говоря, о воровстве идёт речь», — сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, Москва считает такие действия прямым нарушением международного права.

Сенаторы США предложили ежемесячно передавать Украине $10 млрд из активов РФ
Сенаторы США предложили ежемесячно передавать Украине $10 млрд из активов РФ

После начала конфликта на Украине страны ЕС и США заморозили российские активы на сотни миллиардов евро и долларов. По данным Еврокомиссии, речь идёт примерно о €210 млрд, находящихся в распоряжении европейских структур.

В Брюсселе не раз обсуждали возможность использования доходов от этих средств для финансирования восстановления Украины или прямой военной поддержки Киева. Москва называла такие шаги незаконными и предупреждала, что их реализация приведёт к серьёзным последствиям для мировой финансовой системы и доверия к западным институтам.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

Идея выдать Украине кредит из российских активов расколола Европу
Идея выдать Украине кредит из российских активов расколола Европу
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Санкции против России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar