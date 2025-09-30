Идея выдать Украине кредит из российских активов расколола Европу
Euractiv: План выдачи ЕС кредита Киеву из активов России может потерпеть крах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U. J. Alexander
Евросоюз может потерпеть полный крах, если попытается выплатить Киеву «репарационный кредит» из замороженных в Европе российских активов. Об этом сообщил портал Euractiv. По мнению авторов, реализация такой инициативы обернётся проблемами для ЕС.
Как утверждается в статье, многие ключевые политики в Европе рассматривают инициативу Еврокомиссии (ЕК) как «отработанный материал», считая, что проблем тут больше, чем решений. Так, например, Бельгия боится пустить в ход активы РФ, которые есть на её территории, так как потеряет остальных инвесторов и свою репутацию. В Европейском центральном банке (ЕЦБ) тоже не верят в успех инициативы ЕК. В статье указывается, что глава ЕЦБ Кристин Лагард была «крайне разочарована» легкомысленностью авторов инициативы и тем, что они даже не подготовили подробную аргументацию. Европейские чиновники в своём большинстве не верят, что все возникшие разногласия удастся решить полюбовно.
Ранее представитель ЕК Балаш Уйвари заверила, что Европейская комиссия не собирается изымать замороженные российские средства, чтобы предоставить Украине «репарационный кредит». Для его выплаты хотят привлечь иные средства.
