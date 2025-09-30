Идея выдать Украине кредит из российских активов расколола Европу

Как утверждается в статье, многие ключевые политики в Европе рассматривают инициативу Еврокомиссии (ЕК) как «отработанный материал», считая, что проблем тут больше, чем решений. Так, например, Бельгия боится пустить в ход активы РФ, которые есть на её территории, так как потеряет остальных инвесторов и свою репутацию. В Европейском центральном банке (ЕЦБ) тоже не верят в успех инициативы ЕК. В статье указывается, что глава ЕЦБ Кристин Лагард была «крайне разочарована» легкомысленностью авторов инициативы и тем, что они даже не подготовили подробную аргументацию. Европейские чиновники в своём большинстве не верят, что все возникшие разногласия удастся решить полюбовно.