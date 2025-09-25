ФРГ прибегла к давлению на членов ЕС для передачи Украине замороженных активов России

Германия готова изучить инициативы Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов, которые могут стать частью военной помощи Украине. Об этом заявил изданию Politico советник немецкого канцлера Фридриха Мерца по европейским делам Михаэль Клаус.

«Мы открыты для рассмотрения новых, юридически обоснованных вариантов использования российских замороженных активов. <...> Это также станет ключевой темой обсуждения на неофициальном заседании Европейского совета... Украинцам нужны деньги, чтобы продолжать закупать оружие, а вариантов не так много», — пояснил он.

Как утверждается в статье, сейчас Берлин активно давит на другие страны, чтобы заставить их поддержать предлагаемый план. Встреча лидеров ЕС в Копенгагене состоится 1 октября, где и будут обсуждаться немецкие предложения. По данным Politico, Берлин хочет использовать «репарационный кредит» именно для поставок оружия Киеву, а вовсе на для восстановления Украины.

Ранее глава Евкрокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа хочет использовать замороженные российские активы для обеспечения кредитов Украине на усиление обороны. Данная инициатива рассматривается как часть 19-го пакета санкций против России.