На Западе раскрыли, что «коалиция желающих» хочет устроить против России

Из-за поражения на Украине страны «коалиции желающих» могут ответить России эскалацией конфликта. Об этом в своей соцсети Х заявил профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Коалиция желающих» может ответить на своё поражение на Украине резкой эскалацией конфликта», — написал он.

По мнению Дизена, лидеры западных государств всё больше приближают начало прямых боевых действий с Россией. Он подчеркнул, что текущая ситуация может выйти за рамки Украины и России, превратившись в более масштабное противостояние.