На Западе раскрыли, что «коалиция желающих» хочет устроить против России

Профессор Дизен: Коалиция желающих ответит России резкой эскалацией конфликта
Из-за поражения на Украине страны «коалиции желающих» могут ответить России эскалацией конфликта. Об этом в своей соцсети Х заявил профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Коалиция желающих» может ответить на своё поражение на Украине резкой эскалацией конфликта», — написал он.
По мнению Дизена, лидеры западных государств всё больше приближают начало прямых боевых действий с Россией. Он подчеркнул, что текущая ситуация может выйти за рамки Украины и России, превратившись в более масштабное противостояние.
Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Финляндии Александр Стубб устроили публичную перепалку на конференции после визита в Киев. Спор возник во время обсуждения замороженных российских активов и гарантий безопасности для Украины. В ходе дискуссии Стубб отметил, что членство в Евросоюзе стало бы одной из лучших гарантий для Киева, при этом напомнив Джонсону о выходе Великобритании из ЕС.