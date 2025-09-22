Интервидение
22 сентября, 15:02

На Западе раскрыли, что «коалиция желающих» хочет устроить против России

Профессор Дизен: Коалиция желающих ответит России резкой эскалацией конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Из-за поражения на Украине страны «коалиции желающих» могут ответить России эскалацией конфликта. Об этом в своей соцсети Х заявил профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Коалиция желающих» может ответить на своё поражение на Украине резкой эскалацией конфликта», — написал он.

По мнению Дизена, лидеры западных государств всё больше приближают начало прямых боевых действий с Россией. Он подчеркнул, что текущая ситуация может выйти за рамки Украины и России, превратившись в более масштабное противостояние.

«Коалиция желающих» убедила Трампа изменить позицию в отношении России
«Коалиция желающих» убедила Трампа изменить позицию в отношении России

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Финляндии Александр Стубб устроили публичную перепалку на конференции после визита в Киев. Спор возник во время обсуждения замороженных российских активов и гарантий безопасности для Украины. В ходе дискуссии Стубб отметил, что членство в Евросоюзе стало бы одной из лучших гарантий для Киева, при этом напомнив Джонсону о выходе Великобритании из ЕС.

