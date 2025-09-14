Стубб и Джонсон публично разругались в Киеве
Финский лидер Стубб и экс-премьер Британии Джонсон публично поругались в Киеве
Александр Стубб и Борис Джонсон (справа налево). Коллаж © Life.ru. Обложка © Х / Alexander Stubb / Shutterstock / FOTODOM / I T S
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Финляндии Александр Стубб опустились до публичной перепалки на конференции по итогам визита в Киев. На это обратило внимание издание Iltalehti.
Разговор зашёл не туда, когда политики обсуждали российские замороженные активы и гарантии безопасности для Украины. Финский президент поведал Джонсону, что членство в Евросоюзе стало бы одной из лучших гарантий для Киева и напомнил о выходе Великобритании из ЕС.
«Мне не хочется говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в Европейском союзе», — упрекнул Джонсона Стубб.
Британский политик воспринял эти слова как оскорбление и упрекнул Стубба в пустословии. В ответ он подчеркнул, что так называемая «коалиция желающих» бездействует и не отправляет свои войска на Украину. Он сыронизировал, что у России в этом вопросе даже есть «право вето».
Ранее Стубб заявил, что отношения между Россией и Финляндией будут выстраиваться заново после окончания украинского конфликта. Он убеждён, что возобновление диалога и последующее восстановление партнёрских отношений между соседними государствами является закономерным и ожидаемым процессом. И, несмотря на это, политик продолжает делать странные заявления. К примеру, он поведал со всей серьёзностью, что Финляндия «одержала победу» над СССР в 1944 году.