13 сентября, 06:09

Борис Джонсон приехал в Одессу

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Одессу

Борис Джонсон приехал в Одессу. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Олексій Гончаренко

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе. Он приехал в город впервые, но зачем именно — неизвестно. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко*.

На данный момент Джонсон вместе с украинским нардепом и членом Палаты лордов Майклом Эшкрофтом отправились смотреть город. Что в дальнейшем будет делать бывший премьер-министр Великобритании на Украине — пока не сообщается.

«Борис Джонсон в Одессе! Рад встрече! А также рад снова видеть здесь великого друга лорда Эшкрофта!», — ликует депутат Рады.

Раннее стало известно, что жительница Одессы исполнила прямо в центре города песню певца SHAMAN «Я русский». Тем самым девушка вызвала неоднозначную реакцию прохожих. Одни поддерживали её, а другие обвинили в провокации.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Наталья Афонина
