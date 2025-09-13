Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе. Он приехал в город впервые, но зачем именно — неизвестно. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко*.

Борис Джонсон приехал в Одессу.

На данный момент Джонсон вместе с украинским нардепом и членом Палаты лордов Майклом Эшкрофтом отправились смотреть город. Что в дальнейшем будет делать бывший премьер-министр Великобритании на Украине — пока не сообщается.

«Борис Джонсон в Одессе! Рад встрече! А также рад снова видеть здесь великого друга лорда Эшкрофта!», — ликует депутат Рады.

