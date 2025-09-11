Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 сентября, 10:39

Одесситка в центре города исполнила песню SHAMAN и разделила публику на два лагеря

В центре Одессы девушка спела песню SHAMAN и вызвала бурную реакцию прохожих

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

В центре Одессы на одной из оживлённых улиц девушка во весь голос спела строки из песни российского исполнителя SHAMAN «Я русский», вызвав неоднозначную реакцию прохожих. Одни поддерживали её, другие обвинили в провокации. Видео появилось в соцсетях.

В центре Одессы девушка спела песню SHAMAN и вызвала бурную реакцию прохожих. Видео © «Блокнот Одесса»

«Молодец! Красотка! Москалька, фу!», — такие выкрики издавали прохожие.

При этом девушка оставила оскорбления без ответа. Подобные инциденты в Одессе происходят всё чаще: русская музыка в общественных местах вызывает споры между жителями, одни воспринимают это как свободу выбора, другие — как нарушение негласных правил.

Ранее сообщалось, что на пляже Одессы, в зоне отдыха «Золотой берег», произошла массовая драка, спровоцированная включением русскоязычной музыки. Участниками конфликта стали десятки женщин, которые дрались в песке, таская друг друга за волосы. Позже к месту происшествия прибыли мужчины, пытавшиеся разнять участниц потасовки.

