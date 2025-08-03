Десятки жителей Одессы устроили драку на пляже из-за песни на русском языке

Инцидент произошёл в зоне отдыха «Золотой берег». На кадрах видно, как десятки женщин в купальниках устроили потасовку. Они валялись в песке и таскали друг друга за волосы. Позже прибежали мужчины, которые принялись разнимать участниц конфликта. По предварительной информации, к драке привело то, что одна из отдыхающих решила включить русскоязычную музыку.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили законодательно запретить исполнение песен на русском языке. В настоящее время украинское законодательство запрещает только исполнение песен российских исполнителей, но не ограничивает использование русского языка как такового. Отдельные города, такие как Киев и Тернополь, уже ввели локальные ограничения на русскоязычный культурный контент, однако эти меры не подкреплены юридическими санкциями.