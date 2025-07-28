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28 июля, 15:54

Без трали-вали и читы-дриты: На Украине призвали запретить все песни на русском

Языковой омбудсмен Украины призвала запретить петь песни на русском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Batrak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Batrak

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила законодательно запретить исполнение песен на русском языке в стране. Об этом сообщило издание «Украина.ру».

В настоящее время украинское законодательство запрещает только исполнение песен российских исполнителей, но не ограничивает использование русского языка как такового. Отдельные города, такие как Киев и Тернополь, уже ввели локальные ограничения на русскоязычный культурный контент, однако эти меры не подкреплены юридическими санкциями.

«Согласно закону Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», языком культурных мероприятий в Украине является государственный язык. Однако закон не исключает возможности использования других языков в исполнении художественных произведений, в частности, песен, при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам», — пояснила Ивановская в комментарии для издания.

Омбудсмен считает, что русскоязычные песни вызывают «резкое неприятие» у большинства украинцев, поэтому их запрет необходимо закрепить на законодательном уровне. По её словам, общество уже поддерживает эту инициативу, и теперь нужно лишь придать ей юридическую силу.

«Пусть идут в…»: Сердючка со сцены послала матом противников русскоязычных песен
«Пусть идут в…»: Сердючка со сцены послала матом противников русскоязычных песен

Ранее власти Украины подали заявление на Верку Сердючку из-за песни «Трали-Вали» на русском. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень обратился в правоохранительные органы по этому вопросу. Скандал разгорелся после концерта артиста в киевском отеле.

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Александра Мышляева
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