На Украине блогерша схлестнулась с семьёй из-за песен Киркорова

В Виннице произошёл конфликт из-за песен Филиппа Киркорова: местная блогерша подошла к отдыхающей в парке семье и в ультимативной форме потребовала выключить композиции российского певца.

На возражение мужчины, который, кстати, представился военным, она пригрозила вызвать СБУ. Также возмущённая дамочка заявила семье, что они могут слушать или украинские песни, или «никакие».

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Примечательно, что сама медийная персона вела себя неподобающе и сквернословила в присутствии ребёнка.