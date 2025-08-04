На Украине блогерша схлестнулась с семьёй из-за песен Киркорова
Украинская блогерша пригрозила семье вызвать СБУ за прослушивание русских песен
В Виннице произошёл конфликт из-за песен Филиппа Киркорова: местная блогерша подошла к отдыхающей в парке семье и в ультимативной форме потребовала выключить композиции российского певца.
На возражение мужчины, который, кстати, представился военным, она пригрозила вызвать СБУ. Также возмущённая дамочка заявила семье, что они могут слушать или украинские песни, или «никакие».
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ya.rinkaa
Примечательно, что сама медийная персона вела себя неподобающе и сквернословила в присутствии ребёнка.
Ранее сообщалось, что конфликт, переросший в массовую драку, разгорелся на одесском пляже. Причиной потасовки на «Золотом берегу» тоже стала композиция на русском языке, которая вызвала негодование у кого-то из местных.
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