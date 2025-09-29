ЕК отказалась от планов конфисковывать российские активы для кредита Киеву

Европейская комиссия (ЕК) не собирается изымать замороженные российские средства, чтобы предоставить Украине «репарационный кредит». Об этом сообщил представитель ЕК Балаш Уйвари. По его словам, в решении этого вопроса не задействованы замороженные российские активы.

«ЕК очень внимательно изучает этот вопрос и вскоре выступит с предложением», — отметил Уйвари.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон признал невозможность конфискации замороженных российских активов. Он предупредил, что игнорирование международного права может привести к «полному хаосу». Макрон также заверил, что Франция будет придерживаться установленных норм, оставаясь предсказуемой и не предпринимая экстраординарных мер в отношении замороженных российских активов.