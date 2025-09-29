Интервидение
29 сентября, 12:53

ЕК отказалась от планов конфисковывать российские активы для кредита Киеву

Уйвари: ЕК не собирается конфисковывать российские активы для кредита Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro

Европейская комиссия (ЕК) не собирается изымать замороженные российские средства, чтобы предоставить Украине «репарационный кредит». Об этом сообщил представитель ЕК Балаш Уйвари. По его словам, в решении этого вопроса не задействованы замороженные российские активы.

«ЕК очень внимательно изучает этот вопрос и вскоре выступит с предложением», — отметил Уйвари.

Посольство в Лондоне: Россия готова ответить на любые попытки забрать её активы
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон признал невозможность конфискации замороженных российских активов. Он предупредил, что игнорирование международного права может привести к «полному хаосу». Макрон также заверил, что Франция будет придерживаться установленных норм, оставаясь предсказуемой и не предпринимая экстраординарных мер в отношении замороженных российских активов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Демьянова
