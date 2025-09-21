Интервидение
21 сентября, 17:32

Макрон признал невозможность конфискации замороженных российских активов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini

Любая конфискация замороженных суверенных активов России будет являться нарушением международного права. С таким признанием выступил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу CBS News.

«Эти активы нельзя конфисковать у центрального банка даже в такой ситуации. Я считаю, что это вопрос доверия, и очень важно, чтобы наши страны уважали международное право», — сказал французский лидер.

Макрон предупредил, что игнорирование международного права может привести к «полному хаосу». Он заверил, что Франция будет придерживаться установленных норм, оставаясь предсказуемой и не предпринимая экстраординарных мер в отношении замороженных российских активов.
Ранее группа американских сенаторов из обеих партий представила законопроект, который предполагает регулярную передачу Вашингтоном замороженных активов России Киеву. Внести изменения хотят в законы, подписанные Джо Байденом в 2024 году.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Мировая политика
  • Политика
