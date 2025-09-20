Интервидение
20 сентября, 02:48

В США захотели передавать Киеву замороженные активы России каждые 90 дней

Сенаторы США представили законопроект о передаче Украине замороженных активов РФ

Здание Сената США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vlad G

Группа американских сенаторов из обеих партий представила законопроект, который предполагает регулярную передачу Вашингтоном замороженных активов России Киеву. Согласно опубликованному комитетом по иностранным делам Сената документу, предлагается внести изменения в законы, подписанные Джо Байденом в 2024 году, регулирующие конфискацию российских активов и предоставление военной помощи Украине.

Законодатели считают, что американская администрация должна начинать передачу средств Киеву каждые 90 дней, при этом сумма для каждого транша составит не менее 250 миллионов долларов.

В документе также подчёркивается, что Вашингтону следует активно вести дипломатическую работу, убеждая другие страны выделять Украине хотя бы 5% замороженных российских активов. По оценкам законодателей, речь может идти о примерно 15 миллиардах долларов. При этом предполагается, что другие государства будут передавать средства Киеву с такой же регулярностью — каждые три месяца.

Помимо этого, сенаторы хотят, чтобы американская администрация предоставляла отчёты о текущих объёмах российских суверенных активов, находящихся за пределами США, включая те, которые заморожены.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Россия предпримет ответные меры, если страны Запада решат конфисковать её замороженные активы. По его словам, это подорвёт доверие к западной финансовой системе.

Артём Гапоненко
