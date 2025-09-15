Песков пригрозил ответом на возможную конфискацию российских активов

Россия предпримет ответные шаги, если Запад решит конфисковать замороженные российские активы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных планах США и стран G7.

«Это подорвет доверие к западной финансовой системе… Бесследно такие действия оставлены не будут», — предупредил представитель Кремля.

Ранее Bloomberg сообщал, что США предложили партнёрам по G7 начать конфискацию российских активов и направить их на финансирование обороны Украины. Однако в Евросоюзе до сих пор нет единой позиции по этому вопросу.