Песков пригрозил ответом на возможную конфискацию российских активов
Россия предпримет ответные шаги, если Запад решит конфисковать замороженные российские активы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных планах США и стран G7.
«Это подорвет доверие к западной финансовой системе… Бесследно такие действия оставлены не будут», — предупредил представитель Кремля.
Ранее Bloomberg сообщал, что США предложили партнёрам по G7 начать конфискацию российских активов и направить их на финансирование обороны Украины. Однако в Евросоюзе до сих пор нет единой позиции по этому вопросу.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия не планирует конфисковывать замороженные российские активы, но намерена использовать их для предоставления Украине кредитов на «репарации». Глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен уточнила, что Украина должна будет вернуть средства только после получения выплат от России по окончании конфликта.