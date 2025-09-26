Посольство в Лондоне: Россия готова ответить на любые попытки забрать её активы

Посольство России в Великобритании предупредило о возможных ответных мерах на попытки изъятия российских активов европейскими странами. В диппредставительстве подчеркнули, что любые операции с российской собственностью без согласия владельца являются незаконными и неприемлемыми.

«Мы внимательно следим за развитием этих нелегитимных планов и сохраняем за собой право на принятие ответных мер», – говорится в заявлении посольства.

Там также отметили, что использование российских активов для финансирования «военных нужд преступного киевского режима» лишь усугубляет конфликт.

Ранее Life.ru писал, что Россия расширила «стоп-лист» для британских политиков и экспертов. Это стало ответом на ужесточение конфронтационного курса Лондона против Москвы. Ограничения коснулись ещё семи представителей политического и экспертного истеблишмента Великобритании.