Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 20:35

Посольство в Лондоне: Россия готова ответить на любые попытки забрать её активы

Посольство РФ в Лондоне. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / William Barton

Посольство РФ в Лондоне. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / William Barton

Посольство России в Великобритании предупредило о возможных ответных мерах на попытки изъятия российских активов европейскими странами. В диппредставительстве подчеркнули, что любые операции с российской собственностью без согласия владельца являются незаконными и неприемлемыми.

«Мы внимательно следим за развитием этих нелегитимных планов и сохраняем за собой право на принятие ответных мер», – говорится в заявлении посольства.

Там также отметили, что использование российских активов для финансирования «военных нужд преступного киевского режима» лишь усугубляет конфликт.

Великобритания допустила применение силы против России, заявили в МИД
Великобритания допустила применение силы против России, заявили в МИД

Ранее Life.ru писал, что Россия расширила «стоп-лист» для британских политиков и экспертов. Это стало ответом на ужесточение конфронтационного курса Лондона против Москвы. Ограничения коснулись ещё семи представителей политического и экспертного истеблишмента Великобритании.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Великобритания
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar