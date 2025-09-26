Россия внесла в стоп-лист ещё 7 запятнавших себя британских политиков и «экспертов»
Россия расширили ответные меры в отношении Великобритании, которая продолжает ужесточать конфронтационный курс против Москвы. Рестрикции коснулись ряда политиков и «экспертов». Об этом говорится на сайте МИД РФ.
«В ответ на сохраняющийся конфронтационный курс Лондона принято решение о включении в российский «стоп-лист» дополнительной группы представителей политического истеблишмента и «экспертного» сообщества Великобритании», — уточняется в тексте.
Теперь въезд на российскую территорию в частности закрыт для основателя и директора британского исследовательского центра Open Source Centre Джеймса Бирна, замглавы Управления по применению торговых санкций Министерства предпринимательства и торговли Великобритании Анны Дибел-Юнг, замминистра финансов Британии Эммы Рейнолдс. В чёрный список внесли ещё семь человек, запятнавшие себя агитацией в поддержку неправомерных односторонних санкций и причастные к подрывной работе Лондона в отношении Москвы.
«Работа над расширением российского «стоп-листа», обусловленная сохранением деструктивной британской политики по эскалации напряжённости в Европе и мире, будет продолжена», — предупредили в МИД РФ.
Ранее Дональд Трамп потребовал у европейских стран полностью отказаться от поставок энергоресурсов из России. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что введение новых санкций против Москвы со стороны Вашингтона откладывается до тех пор, пока в ЕС не сократят закупки российской нефти и газа. Макрон тут же ответил, что страны Евросоюза прилагают активные усилия, направленные на полное прекращение закупок российских энергоресурсов.
