«Никогда не произойдёт»: Страна ЕС отвергла идею Мерца о кредите для Киева под замороженные активы РФ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отверг предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине кредита за счёт замороженных российских активов. Он объяснил, что изъятие активов ЦБ третьей страны может создать опасный прецедент как для Брюсселя, так и для всего ЕС.

«Взять деньги <…> и оставить риски на нас. Этого не будет, позвольте мне совершенно ясно это обозначить. <…> Это никогда не произойдёт», — сказал де Вевер на полях Генассамблеи ООН.

Премьер-министр также выразил недовольство, что европейские политики, по его мнению, слишком часто считают необходимым высказывать своё мнение по любому поводу.

Напомним, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах Европы использовать замороженные российские активы для предоставления Украине кредитов, направленных на укрепление обороноспособности страны. Эта инициатива рассматривается в рамках разработки 19-го пакета санкций против России.