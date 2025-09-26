Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 11:09

«Никогда не произойдёт»: Страна ЕС отвергла идею Мерца о кредите для Киева под замороженные активы РФ

Премьер Бельгии отверг идею ФРГ выдать Киеву кредит под замороженные активы РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отверг предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине кредита за счёт замороженных российских активов. Он объяснил, что изъятие активов ЦБ третьей страны может создать опасный прецедент как для Брюсселя, так и для всего ЕС.

«Взять деньги <…> и оставить риски на нас. Этого не будет, позвольте мне совершенно ясно это обозначить. <…> Это никогда не произойдёт», — сказал де Вевер на полях Генассамблеи ООН.

Премьер-министр также выразил недовольство, что европейские политики, по его мнению, слишком часто считают необходимым высказывать своё мнение по любому поводу.

Запад готовится передать Украине 140 млрд евро за счёт украденных у России денег
Запад готовится передать Украине 140 млрд евро за счёт украденных у России денег

Напомним, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах Европы использовать замороженные российские активы для предоставления Украине кредитов, направленных на укрепление обороноспособности страны. Эта инициатива рассматривается в рамках разработки 19-го пакета санкций против России.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • бельгия
  • Германия
  • Украина
  • Фридрих Мерц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar