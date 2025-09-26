Запад готовится передать Украине 140 млрд евро за счёт украденных у России денег

Еврокомиссия (ЕК) разработала план предоставления Украине масштабного кредита на 140 миллиардов евро. Источником средств, согласно документу, с которым ознакомилось издание Politico, должны стать доходы от замороженных российских суверенных активов.

Предложение уже направлено странам-участницам ЕС для обсуждения. Если его одобрят, деньги будут перечисляться Киеву траншами и пойдут как на военные нужды, так и на поддержку бюджета.

При этом сама конфискация активов не планируется. Как ранее заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, речь идет именно о кредитах под их обеспечение. Это решение вызвало обеспокоенность у депозитариев, таких как бельгийский Euroclear, которые предупреждают о рисках ответных судебных исков от России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва в случае кражи активов обязательно ответит и инициирует юридическое преследование. Глава государства Владимир Путин предупреждал, что такие действия Запада разрушат глобальный финансовый порядок.

В МИД РФ также подчёркивали, что Россия примет жёсткие контрмеры в случае конфискации активов в ЕС. Таким образом официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего, что в Европе «существенно привязаны» к необходимости соблюдать нормы международного права в отношении замороженных активов, а нарушение этих правил, по его словам, повлечёт за собой «полный хаос».