Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 сентября, 18:43

«Хаоса не будет. Будут меры»: Захарова ответила Макрону на его слова о российских активах

Захарова: Россия примет жёсткие контрмеры в случае конфискации активов в ЕС

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Конфискация замороженных в Европе российских активов приведёт не к хаосу, а к жёстким ответным действиям со стороны Москвы. Об этом во время общения с ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова французского президента Эмманюэля Макрона.

До этого Макрон заявил, что в Европе «существенно привязаны» к необходимости соблюдать нормы международного права в отношении замороженных активов, а нарушение этих правил, по его словам, повлечёт за собой «полный хаос».

«Хаоса не будет. Будут меры. Жёсткие. И они это знают», — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее двупартийная группа американских сенаторов представила законопроект, предлагающий регулярную передачу Соединёнными Штатами замороженных российских активов Украине. Инициатива предполагает внеение изменений в законы, подписанные бывшим президентом Джо Байденом в 2024 году, которые регламентируют конфискацию активов РФ и оказание военной помощи киевскому режиму.

Виталий Приходько
