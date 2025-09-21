«Хаоса не будет. Будут меры»: Захарова ответила Макрону на его слова о российских активах
Захарова: Россия примет жёсткие контрмеры в случае конфискации активов в ЕС
Обложка © Telegram / Мария Захарова
Конфискация замороженных в Европе российских активов приведёт не к хаосу, а к жёстким ответным действиям со стороны Москвы. Об этом во время общения с ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова французского президента Эмманюэля Макрона.
До этого Макрон заявил, что в Европе «существенно привязаны» к необходимости соблюдать нормы международного права в отношении замороженных активов, а нарушение этих правил, по его словам, повлечёт за собой «полный хаос».
«Хаоса не будет. Будут меры. Жёсткие. И они это знают», — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Ранее двупартийная группа американских сенаторов представила законопроект, предлагающий регулярную передачу Соединёнными Штатами замороженных российских активов Украине. Инициатива предполагает внеение изменений в законы, подписанные бывшим президентом Джо Байденом в 2024 году, которые регламентируют конфискацию активов РФ и оказание военной помощи киевскому режиму.