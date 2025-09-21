«Хаоса не будет. Будут меры»: Захарова ответила Макрону на его слова о российских активах

Конфискация замороженных в Европе российских активов приведёт не к хаосу, а к жёстким ответным действиям со стороны Москвы. Об этом во время общения с ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова французского президента Эмманюэля Макрона.

До этого Макрон заявил, что в Европе «существенно привязаны» к необходимости соблюдать нормы международного права в отношении замороженных активов, а нарушение этих правил, по его словам, повлечёт за собой «полный хаос».

«Хаоса не будет. Будут меры. Жёсткие. И они это знают», — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.