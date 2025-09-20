Интервидение
20 сентября, 08:57

«Предложим американцам»: В России придумали схему возврата замороженных в ЕС активов

Глава РСПП Шохин: Замороженные активы РФ нужно дать на совместные с США проекты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jagoda_Mazurek

Россия может спасти свои замороженные в Европе активы, если предложит их Вашингтону в качестве вклада в общие российско-американские проекты, реализуемые в третьих странах. Так полагает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Я считаю, что мы могли бы подумать о реализации совместных проектов с американцами, связанными, я выскажу тут такую неожиданную мысль… Нам надо на опережение сработать и не дать европейцам наши замороженные активы использовать, надо их американцам предложить, как наш вклад в совместные проекты в третьих странах», — пояснил Шохин в рамках I Международного экономического форума в Цхинвале.

По его мнению, в подобной ситуации американские власти сами возьмутся за разблокировку российских средств, оказывая давление на европейцев. Шохин напомнил, что в Европе у России заморожено активов на сумму почти 300 миллиардов евро. Он уверен, что США должны прагматично подойти к предложению, понимая выгоды и высокую доходность от совместных проектов с Москвой.

Ранее группа американских сенаторов из обеих партий представила законопроект, который предполагает регулярную передачу Вашингтоном замороженных активов России Киеву. Внести изменения хотят в законы, подписанные Джо Байденом в 2024 году.

