Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 04:33

Великобритания допустила применение силы против России, заявили в МИД

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harker

В случае новых инцидентов с пересечением «российскими беспилотниками» воздушного пространства стран НАТО, Великобритания может применить силу. Об этом заявил представитель британского МИД после вызова российского посла в Лондоне из-за инцидента с дронами в Польше и Румынии.

«Россия должна понять, что продолжающаяся агрессия только укрепляет единство союзников по НАТО и нашу решимость поддерживать Украину, и любые дальнейшие вторжения снова будут встречены силой», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Российское посольство в Британии заявило об операции Киева под чужим флагом
Российское посольство в Британии заявило об операции Киева под чужим флагом

Ранее сообщалось, что Великобритания направит в Польшу истребители Eurofighter Typhoon в рамках операции НАТО «Восточный страж». Премьер-министр Кир Стармер заявил об этом в интервью телеканалу Channel 4. Он сообщил, что обсудил инцидент с проникновением БПЛА в воздушное пространство Польши с президентом Каролем Навроцким на прошлой неделе. Самолёты начнут патрулирование в ближайшие дни при поддержке танкеров Airbus Voyager, действуя совместно с датскими, французскими и немецкими истребителями. Их миссия направлена на повышение безопасности воздушного пространства НАТО.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Россия
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar