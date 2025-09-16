Великобритания допустила применение силы против России, заявили в МИД
В случае новых инцидентов с пересечением «российскими беспилотниками» воздушного пространства стран НАТО, Великобритания может применить силу. Об этом заявил представитель британского МИД после вызова российского посла в Лондоне из-за инцидента с дронами в Польше и Румынии.
«Россия должна понять, что продолжающаяся агрессия только укрепляет единство союзников по НАТО и нашу решимость поддерживать Украину, и любые дальнейшие вторжения снова будут встречены силой», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что Великобритания направит в Польшу истребители Eurofighter Typhoon в рамках операции НАТО «Восточный страж». Премьер-министр Кир Стармер заявил об этом в интервью телеканалу Channel 4. Он сообщил, что обсудил инцидент с проникновением БПЛА в воздушное пространство Польши с президентом Каролем Навроцким на прошлой неделе. Самолёты начнут патрулирование в ближайшие дни при поддержке танкеров Airbus Voyager, действуя совместно с датскими, французскими и немецкими истребителями. Их миссия направлена на повышение безопасности воздушного пространства НАТО.