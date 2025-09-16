Великобритания допустила применение силы против России, заявили в МИД

В случае новых инцидентов с пересечением «российскими беспилотниками» воздушного пространства стран НАТО, Великобритания может применить силу. Об этом заявил представитель британского МИД после вызова российского посла в Лондоне из-за инцидента с дронами в Польше и Румынии.

«Россия должна понять, что продолжающаяся агрессия только укрепляет единство союзников по НАТО и нашу решимость поддерживать Украину, и любые дальнейшие вторжения снова будут встречены силой», — говорится в заявлении на сайте ведомства.