15 сентября, 17:22

Российское посольство в Британии заявило об операции Киева под чужим флагом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Украина способна запускать беспилотники в сторону Польши «под чужим флагом». Об этом заявили в российском посольстве в Лондоне.

«Посол Андрей Келин был приглашён в Форин Офис, где ему был заявлен формальный протест в связи с появлением беспилотников в воздушном пространстве Польши... Очевидно, что Россия в этом не могла быть заинтересована. Напротив, у киевского руководства есть целый набор причин и возможностей, чтобы выполнить такую операцию «под чужим флагом». Несложно их перечислить», — говорится в сообщении ведомства.

Представители посольства сообщили, что МИД Великобритании не представило никаких подтверждений того, что Россия нарушила воздушное пространство Польши.

Военный эксперт объяснил отсутствие боевой части у БПЛА над Польшей
Напомним, что 10 сентября Польша инициировала консультации по статье 4 устава НАТО, утверждая о нарушении её воздушного пространства 19 беспилотниками. Минобороны России опровергло эти обвинения, указав, что удары дронами малой дальности по украинскому приграничью не могли задеть территорию Польши. Косвенное подтверждение этому прозвучало и от главы МИД Польши, который признал факты нарушения воздушного пространства страны с украинской стороны. Примечательно, что на последнем голосовании в ООН антироссийскую позицию поддержало менее четверти стран-участников организации.

Наталья Демьянова
