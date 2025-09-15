Британия не смогла доказать причастность России к запуску БПЛА в Польшу
Посольство РФ: Британия не доказала причастность РФ к БПЛА в Польше
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera
Министерство иностранных дел Великобритании не смогло предоставить доказательств причастности России к инциденту с дронами в Польше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий российского посольства.
«Поинтересовались у британцев наличием каких-либо доказательств того, что беспилотники запущены российскими военными. Их не оказалось», — говорится в сообщении.
Российский посол в Британии Андрей Келин на встрече в МИД Соединённого Королевства отверг причастность Москвы к отправке беспилотников в Польшу.
Напомним, что 10 сентября Польша инициировала консультации по статье 4 устава НАТО, утверждая о нарушении её воздушного пространства 19 беспилотниками. Минобороны России опровергло эти обвинения, указав, что удары дронами малой дальности по украинскому приграничью не могли задеть территорию Польши. Косвенное подтверждение этому прозвучало и от главы МИД Польши, который признал факты нарушения воздушного пространства страны с украинской стороны. Примечательно, что на последнем голосовании в ООН антироссийскую позицию поддержало менее четверти стран-участников организации.