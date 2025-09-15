Британия не смогла доказать причастность России к запуску БПЛА в Польшу

Министерство иностранных дел Великобритании не смогло предоставить доказательств причастности России к инциденту с дронами в Польше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий российского посольства.

«Поинтересовались у британцев наличием каких-либо доказательств того, что беспилотники запущены российскими военными. Их не оказалось», — говорится в сообщении.