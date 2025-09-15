Российского посла вызвали в МИД Британии

Посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в британский МИД в связи с обвинениями в нарушении якобы российскими БПЛА воздушного пространства Польши и Румынии. Об этом сообщается в официальном заявлении внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства.

«МИД Великобритании вызвал посла России в связи со значительным и беспрецедентным нарушением воздушного пространства НАТО», — говорится в заявлении ведомства.