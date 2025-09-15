Российского посла вызвали в МИД Британии
МИД Британии вызвал посла РФ Келина из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии
Обложка © Wikipedia/ UK Government
Посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в британский МИД в связи с обвинениями в нарушении якобы российскими БПЛА воздушного пространства Польши и Румынии. Об этом сообщается в официальном заявлении внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства.
«МИД Великобритании вызвал посла России в связи со значительным и беспрецедентным нарушением воздушного пространства НАТО», — говорится в заявлении ведомства.
При этом конкретные доказательства или данные, подтверждающие эти обвинения, представлены не были. Представители ведомства заявили о намерении альянса укреплять оборону на восточном фланге с использованием новейших технологий обнаружения и нейтрализации дронов.
Напомним, что 10 сентября Польша инициировала консультации по статье 4 устава НАТО, утверждая о нарушении её воздушного пространства 19 беспилотниками. Минобороны России опровергло эти обвинения, указав, что удары дронами малой дальности по украинскому приграничью не могли задеть территорию Польши. Косвенное подтверждение этому прозвучало и от главы МИД Польши, который признал факты нарушения воздушного пространства страны с украинской стороны. Примечательно, что на последнем голосовании в ООН антироссийскую позицию поддержало менее четверти стран-участников организации.