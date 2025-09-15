Действуют на нервы: В США пожаловались на инциденты с дронами в Польше и Румынии

Для НАТО инциденты с беспилотными летательными аппаратами в Польше и Румынии могут быть провокацией и попыткой России получить реакцию по статье 5 Устава альянса. Об этом изданию The Hill сообщил член Палаты представителей Рик Кроуфорд.

«Мы наблюдаем инциденты в Польше и Румынии. Россия пытается провоцировать НАТО. Не знаю, пытаются ли они добиться ответа по статье 5 Устава альянса», — сказал он.