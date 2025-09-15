Владимир Путин
15 сентября, 07:52

Действуют на нервы: В США пожаловались на инциденты с дронами в Польше и Румынии

Конгрессмен Кроуфорд: Инциденты с БПЛА в Польше и Румынии провоцируют НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic

Для НАТО инциденты с беспилотными летательными аппаратами в Польше и Румынии могут быть провокацией и попыткой России получить реакцию по статье 5 Устава альянса. Об этом изданию The Hill сообщил член Палаты представителей Рик Кроуфорд.

«Мы наблюдаем инциденты в Польше и Румынии. Россия пытается провоцировать НАТО. Не знаю, пытаются ли они добиться ответа по статье 5 Устава альянса», — сказал он.

Данные ситуации якобы должны стать сигналом для Европейского союза и других стран ужесточить антироссийские санкции и прекратить закупки российской нефти. Политик подчеркнул, что такие действия рассматриваются как попытка оказать давление на Запад и стимулировать экономические меры против России.

Ранее сообщалось, что беспилотники, сбитые над территорией Польши, не были оснащены взрывчаткой. Страна заявила, что в воздушное пространство страны залетели 19 БПЛА. При этом Небензя на Совбезе отметил неготовность Минобороны Польши к диалогу в данном вопросе. Также в Румынии заявили о предположительном нарушении своего воздушного пространства российским беспилотным летательным аппаратом типа «Герань».

