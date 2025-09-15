Британские истребители присоединятся к операции НАТО «Восточный страж» в Польше

Великобритания направит в Польшу истребители Eurofighter Typhoon в рамках операции НАТО «Восточный страж». Данное заявление сделал премьер-министр Кир Стармер в интервью телеканалу Channel 4, подтвердив ранее озвученные планы альянса по усилению обороны восточного фланга.

Он отметил, что обсудил инцидент с проникновением БПЛА в воздушное пространство Польши с президентом Каролем Навроцким на прошлой неделе. По данным Минбороны Великобритании, самолёты с базы ВВС Конингсби начнут патрулирование в ближайшие дни при поддержке танкеров Airbus Voyager.

В ведомстве подчеркнули, что британские «Тайфуны» будут действовать совместно с датскими F-16, французскими Rafale и немецкими истребителями аналогичного типа. Данные миссии направлены на повышение безопасности воздушного пространства НАТО без ущерба для существующих обязательств Королевских ВВС, включая защиту воздушного пространства Великобритании.

«Эти миссии по воздушной обороне в Польше повысят безопасность воздушного пространства НАТО и не повлияют на существующие обязательства Королевских ВВС, включая защиту воздушного пространства Великобритании», — говорится в документе.