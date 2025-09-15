Владимир Путин
Медведев пригрозил НАТО началом войны с Россией из-за Восточного стража

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Подобные планы западных страны, как предложение о создании «бесполётной зоны» над Украиной, создают угрозу прямого военного столкновения с Россией и являются крайне опасной провокацией. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании «бесполётной зоны над «Украиной» и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией», — заявил Медведев в своём телеграм-канале.

Он также иронично отнёсся к визиту министра обороны Эстонии в Киев, называя эту страну «малой, но задиристой», и к «мощной европейской инициативе» под названием «Восточный страж», отметив, что это, по сути, всё, что осталось от «коалиции желающих».

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что необходимо обдумать введение бесполётной зоны над Украиной. Это несмотря на отсутствие доказательств причастности России к недавним инцидентам с дронами.

