Медведев пригрозил НАТО началом войны с Россией из-за Восточного стража

Подобные планы западных страны, как предложение о создании «бесполётной зоны» над Украиной, создают угрозу прямого военного столкновения с Россией и являются крайне опасной провокацией. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании «бесполётной зоны над «Украиной» и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией», — заявил Медведев в своём телеграм-канале.