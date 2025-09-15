Новая попытка установить бесполётную зону над Украиной вызовет эскалацию конфликта. Об этом заявил полковник американской армии в отставке и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Европейцы снова заговорили о введении бесполётной зоны над Украиной, чтобы затем отправить туда войска, воспользовавшись её статусом», — отметил он.

По словам Макгрегора, президент России Владимир Путин ясно дал понять, что любые войска на Украине станут законными целями для Российской армии. По словам военного эксперта, если вдруг появятся какие-то войска, особенно сейчас, когда продолжаются бои, они станут законной целью для уничтожения.