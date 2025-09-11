Мессенджер MAX
Регион
11 сентября, 18:17

Макрон направит три истребителя Rafale для патрулирования востока Европы

Макрон: Париж направит истребители Rafale для патрулирования на востоке Европы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Париж направит три истребителя Rafale для патрулирования восточноевропейского воздушного пространства, включая Польшу, после недавнего инцидента с БПЛА. Об этом в соцсети Х сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он заявил, что направит три истребителя Rafale для совместной с НАТО обороны воздушного пространства Польши и восточных рубежей Европы.

Германия усилит военное присутствие в Польше после инцидента с БПЛА

Накануне Польша подверглась налёту 19 беспилотников, три из которых удалось сбить. Взрывчатки ни на одном из них не было. Польский премьер Дональд Туск бездоказательно обвинил в случившемся Россию. По этой причине НАТО активировало четвёртую статью устава. При этом Минобороны РФ представило доказательства, в которых указано, что дроны не могли принадлежать России. Российские эксперты также сходятся во мнении, что инцидент с беспилотниками устроила Украина для совершения провокации.

Наталья Демьянова
