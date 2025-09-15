Владимир Путин
15 сентября, 18:17

Раскрыты особенности переброшенных в Польшу французских истребителей Rafale

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Serge Goujon

Развёрнутые в Польше французские истребители Rafale обладают технической возможностью для применения ядерного оружия. Об этом со ссылкой на данные экспертного анализа сообщает польское издание Defence24.

«В Польше появились французские многоцелевые самолёты Rafale из специального подразделения, приспособленного для того, чтобы нести ядерное оружие», — говорится в сообщении издания.

Как уточняется в материале, речь идёт о трёх двухместных самолётах из 4-го дивизиона авиабазы Сен-Дизье — специализированного подразделения ВВС Франции, отвечающего за задачи ядерного сдерживания. Издание отмечает, что визуальный анализ фотографий не подтверждает наличие ядерных боеприпасов на прибывших самолётах. Однако одновременно с истребителями на базе в Минске-Мазовецком был замечен транспортный самолёт поддержки А400М, что не позволяет полностью исключать такую возможность.

Даже в случае отсутствия ядерного оружия на момент размещения, его доставка может быть осуществлена в любой момент. Прибытие французских самолётов, способных нести такие бомбы, к восточным границам Польши, по оценке издания, имеет как значительный политический смысл, так и оперативно-стратегическое значение.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон собирается отправить три истребителя Rafale для патрулирования Польши после недавнего инцидента с БПЛА. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил против данной меры, заявив, что Макрон намерен использовать это орудие против России. По этой причине он призвал президента к импичменту.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Польша
  • Россия
  • Эмманюэль Макрон
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
