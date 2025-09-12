Во Франции призвали к импичменту Макрона после заявления об истребителях Rafale

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к импичменту президента Франции Эмманюэля Макрона. Своё требование он обосновал намерением французского лидера направить истребители Rafale в Польшу для противодействия «российской угрозе».

«Макрон направит три истребителя Rafale в Польшу, чтобы использовать их против России. Он хочет войны! Требую немедленно объявить импичмент!» — написал политик в социальной сети X.

Заявление Филиппо последовало после того, как Макрон объявил о решении направить истребители Rafale для патрулирования восточноевропейского воздушного пространства, включая Польшу. По словам президента Франции, это делается для усиления обороны воздушного пространства совместно с НАТО.