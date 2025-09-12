Мессенджер MAX
Регион
11 сентября, 21:28

Во Франции призвали к импичменту Макрона после заявления об истребителях Rafale

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к импичменту президента Франции Эмманюэля Макрона. Своё требование он обосновал намерением французского лидера направить истребители Rafale в Польшу для противодействия «российской угрозе».

«Макрон направит три истребителя Rafale в Польшу, чтобы использовать их против России. Он хочет войны! Требую немедленно объявить импичмент!» — написал политик в социальной сети X.

Заявление Филиппо последовало после того, как Макрон объявил о решении направить истребители Rafale для патрулирования восточноевропейского воздушного пространства, включая Польшу. По словам президента Франции, это делается для усиления обороны воздушного пространства совместно с НАТО.

Ранее, после инцидента с беспилотными летательными аппаратами, которые нарушили воздушное пространство Польши, Германия также заявила об усилении своего военного присутствия в стране. Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил в случившемся Россию, однако российское Минобороны представило доказательства непричастности к инциденту.

Антон Голыбин
