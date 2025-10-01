Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 октября, 05:05

Сенаторы США предложили ежемесячно передавать Украине $10 млрд из активов РФ

Флаг США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yaya Ernst

Группа сенаторов США выступила с предложением юридически закрепить процедуру полной конфискации суверенных активов России. Согласно тексту резолюции, все средства, находящиеся под юрисдикцией стран «Большой семёрки», должны быть поэтапно перечислены Украине с фиксированной ежемесячной суммой не менее 10 миллиардов долларов.

Автором инициативы выступил республиканец Джон Кеннеди, а среди соавторов значатся демократы Ричард Блюменталь, Шелдон Уайтхаус, а также известный своей антироссийской позицией республиканец Линдси Грэм*. Документ предусматривает создание механизма регулярного финансирования Киева до полного исчерпания всех замороженных российских активов.

Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон признал невозможность конфискации замороженных российских активов. Он предупредил, что игнорирование международного права может привести к «полному хаосу».

* Внесён в РФ в список террористов и экстремистов

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
