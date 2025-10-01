Песков: Россия предпочитает укреплять армию, но остаётся сторонницей мира
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия, приверженная мирной политике, всё равно уделяет приоритетное внимание укреплению своей армии. Об этом во время ежедневного брифинга заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы тоже предпочитаем всячески укреплять наши Вооружённые силы, оставаясь полными сторонниками мира», — сказал представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь прокомментировал заявления Владимира Зеленского о якобы российских ударах по Запорожской АЭС. Песков подчеркнул, что атомная электростанция контролируется Россией, и именно российская сторона несёт ответственность за её безопасность.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.