Россия, приверженная мирной политике, всё равно уделяет приоритетное внимание укреплению своей армии. Об этом во время ежедневного брифинга заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы тоже предпочитаем всячески укреплять наши Вооружённые силы, оставаясь полными сторонниками мира», — сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь прокомментировал заявления Владимира Зеленского о якобы российских ударах по Запорожской АЭС. Песков подчеркнул, что атомная электростанция контролируется Россией, и именно российская сторона несёт ответственность за её безопасность.