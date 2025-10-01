Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 октября, 10:02

Песков: Россия предпочитает укреплять армию, но остаётся сторонницей мира

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия, приверженная мирной политике, всё равно уделяет приоритетное внимание укреплению своей армии. Об этом во время ежедневного брифинга заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы тоже предпочитаем всячески укреплять наши Вооружённые силы, оставаясь полными сторонниками мира», — сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь прокомментировал заявления Владимира Зеленского о якобы российских ударах по Запорожской АЭС. Песков подчеркнул, что атомная электростанция контролируется Россией, и именно российская сторона несёт ответственность за её безопасность.

Наталья Афонина
Наталья Афонина
