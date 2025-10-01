Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Владимира Зеленского о том, что РФ якобы наносит удары по Запорожской атомной электростанции.

«Всем хорошо известно, что станция и околостанционная инфраструктура подвергаются постоянным ударам со стороны киевского режима. По меньшей мере глупо обвинять российскую сторону в том, что она бомбит станцию, которую сама же и контролирует», — заявил он.

Песков подчеркнул, что ЗАЭС находится под контролем России и именно российская сторона обеспечивает её безопасность.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, которая находится в Энергодаре. С весны 2022 года станция контролируется российскими военными, но вокруг неё продолжаются регулярные обстрелы. Киев атакует станцию, создавая угрозу радиационной безопасности.

МАГАТЭ неоднократно направляло свои миссии на объект. В отчётах агентство отмечало факты повреждений зданий и линий электропередачи, но при этом подчеркивало: признаков утечки радиации зафиксировано не было. Глава агентства Рафаэль Гросси призывал стороны воздержаться от боевых действий вблизи станции и создать зону безопасности вокруг ЗАЭС.