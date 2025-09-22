В городе-спутнике Запорожской АЭС при атаке БПЛА тяжело ранен коммунальщик

В Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС, произошла атака украинских беспилотников. В результате нападения один из работников коммунального предприятия получил серьёзные травмы. Мэр города Максим Пухов сообщил, что было зафиксировано как минимум четыре дрона ВСУ.

«По предварительным данным, зафиксировано не менее четырёх БПЛА, атаковавших территорию предприятия, входящего в систему жизнеобеспечения города. В результате атаки тяжелое ранение получил слесарь «Водозабора», 1962 года рождения», — написал Пухов в Telegram-канале.

Он отметил, что угроза повторных атак со стороны ВСУ сохраняется.